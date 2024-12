OLBIA. Il filosofo veneto Rick DuFer e lo scrittore e drammaturgo romagnolo Roberto Mercadini saranno i protagonisti di “Odissea sulla Terra” in programma il 13 e il 14 settembre prossimi alle 21:00. L’evento si terrà all’Archivio Mario Cervo.

Entrambi volti notissimi dei social network, in particolare di YouTube, DuFer e Mercadini oltre al loro lavoro in rete da diversi anni sono impegnati in numerose tournée teatrali in tutta Italia, raccogliendo costantemente grandi consensi. Roberto Mercadini è anche ospite fisso della trasmissione “Splendida cornice” in onda su Rai3, condotta da Geppi Cucciari.

DuFer il 13 settembre porterà sul palco olbiese il monologo “Saggezza artificiale” di cui è autore e interprete. “Ritrovare la saggezza antica nell’epoca delle intelligenze artificiali potrebbe sembrare quasi un esercizio retorico, ma non è così – spiega il divulgatore veneto – Seneca, Epitteto, ma anche Platone e Marco Aurelio, hanno prodotto idee eccellenti per affrontare le sfide sociali, economiche e tecnologiche del nostro tempo. Proviamo a capire come i filosofi antichi possano ancora indicarci la strada, oltre gli algoritmi”.

Il 14 Roberto Mercadini interpreterà a Olbia un suo monologo di assoluto successo: “Felicità for dummies – felicità per negati”. Ampiamente testato negli anni davanti a platee molto importanti, la pièce teatrale rappresenta una sorta di cavallo di battaglia dell’autore di Cesena. Mercadini si contraddistingue per la spigliatezza e l’ironia che utilizza per affrontare alcune delle tematiche sociali più impattanti sulla nostra quotidianità.

Le due esibizioni di Olbia sono raccolte nell’evento “2024 Odissea sulla Terra” ideato e organizzato dal direttore artistico del Festival nazionale degli Influencer, Claudio Chisu.