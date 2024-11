Il Comune di Golfo Aranci annuncia che martedì 20 agosto 2024, presso la piazzetta di via dei Marinai sul lungomare di Golfo Aranci, si terrà il concerto “Sulle Onde di Marconi”. L’evento, organizzato dall’Associazione Enti Locali per la Cultura e lo Spettacolo, è dedicato a rendere omaggio al genio di Guglielmo Marconi, uno dei più grandi inventori del XX secolo.

Questo concerto rappresenta un’iniziativa del Comune di Golfo Aranci per celebrare il 92esimo anniversario dell’esperimento storico condotto da Guglielmo Marconi nel 1932 proprio a Golfo Aranci. In quell’occasione, Marconi, insignito del Premio Nobel nel 1909 per il suo contributo allo sviluppo della telegrafia senza fili, stabilì un ponte radio a onde corte tra il semaforo di Capo Figari e l’osservatorio di Rocca di Papa, collegando senza fili la Sardegna con il Lazio. Questo fu uno degli ultimi, ma fondamentali, contributi dello scienziato bolognese.

Il 2024 segna anche il 150esimo anniversario della nascita di Marconi, una ricorrenza che verrà celebrata non solo in Italia, ma in tutto il mondo, per onorare un inventore che ha radicalmente cambiato la storia delle comunicazioni radio.

“La figura di Guglielmo Marconi – ha detto il sindaco Giuseppe Fasolino – i cui esperimenti scientifici sono alla base delle tecnologie più moderne, è indissolubilmente legata al nostro paese che fu teatro dei suoi lavori di ricerca e di studio. Golfo Aranci sarà sempre pronta a ricordare e valorizzare la presenza di Marconi nel nostro

territorio e abbiamo con forza voluto creare questa occasione. Sarà l’opportunità per legare un

momento di intrattenimento di valore da offrire ai nostri turisti e residenti, con la celebrazione delle

ricorrenze marconiane. In questa direzione gli sforzi dell’Amministrazione ci saranno sempre”.