GOLFO ARANCI 25 giugno 2025 – La musica risuonerà in piazza Cossiga venerdì 27 giugno con il 105 Summer Festival, ma questa volta raggiungere l’evento sarà più semplice che mai. Per l’occasione il comune di Golfo Aranci ha messo a punto un piano di trasporti straordinario.

L’amministrazione comunale ha stretto accordi con Regione Sardegna e Trenitalia per garantire collegamenti aggiuntivi e navette gratuite, una mossa che vuole alleggerire il traffico sulle strade e offrire un’alternativa concreta all’auto privata.

Le navette partiranno dal parcheggio del Centro Commerciale Terranova di Olbia, in località Basa di fronte al negozio OVS. Il servizio sarà attivo venerdì 27 giugno dalle 10:00 alle 15:30 con corse frequenti. La fermata a Golfo Aranci sarà in via Libertà 159, nel parcheggio del cimitero, a pochi metri dal palco dell’evento. Per il rientro, le navette ripartiranno dalla stessa fermata dalle 22:30 fino a esaurimento delle richieste, anche per chi non vorrà utilizzare il treno.

Oltre ai collegamenti ordinari con partenze da Olbia alle 12:27, 13:37, 14:47, 16:47 e 19:10, è stato programmato un treno straordinario alle 20:30. Il viaggio dura 25 minuti per tutte le corse. Al termine dell’evento, due treni straordinari riporteranno il pubblico verso Olbia con partenze alle 23:20 e alle 00:30 dalla stazione di Golfo Aranci. I biglietti sono acquistabili sui canali Trenitalia e l’amministrazione consiglia l’acquisto anticipato.

Chi preferirà l’auto troverà aree di sosta a pagamento segnalate nel territorio comunale. Per i pullman organizzati, l’amministrazione raccomanda l’arrivo entro le 16:00 per garantire il posto negli spazi dedicati.

“Abbiamo lavorato per offrire soluzioni di trasporto efficienti e gratuite, rendendo l’evento accessibile a tutti e promuovendo la sostenibilità – dichiara il sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino -. Invitiamo residenti e turisti a vivere questa esperienza indimenticabile a Golfo Aranci”.